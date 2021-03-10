Rize'de pandemide kumarhaneye çevrilen eve baskın

RİZE (İHA) – Rize'nin Çayeli ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 21 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen evi bir süre uzaktan takip ettikten sonra Çayeli Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile operasyon düzenledi.

Kumarhaneye dönüştürüldüğü anlaşılan evde yapılan operasyon sonucunda 18 Türk vatandaşı, 1'i kadın 2'si erkek 3 Gürcistan vatandaşı olmak üzere toplam 21 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 19 kişiye kapalı alanda sigara içmek, sosyal mesafeye uymamak, maske takmamak ve kumar oynamaktan idari işlem, 3 kişiye yer ve imkan sağlamaktan ayrıca adli işlem yapıldı. Gürcistan uyruklu şahıslara da sosyal mesafe ihlali ve maske takmamaktan dolayı idari işlem yapılarak hakkında deport işlemleri yapılacağından şahıslar gözaltına altına alındı.

Çok sayıda kumar oynamaya yarayan malzeme ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet merminin de ele geçirildiği operasyona ilişkin olarak Rize Valisi Kemal Çeber yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanımız tarafından açıkladığı il bazlı vaka sayısı bakımında ilimiz kırmızı kategoride yer almakta. Yaşamakta olduğumuz bu kontrollü normalleşme sürecinde Rize'deki vaka sayılarını en aza indirmek için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından başlatılan 'Dinamik Denetim Modeli' ile denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürmekteyiz. Korona virüs salgınının yayılabileceği bu ve benzeri olaylara meydan vermemek adına kolluk kuvvetlerimiz aracılığı ile denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.