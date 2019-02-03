Rize'de 'Petranboard' ile snowboard heyecanı yaşandı

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl 12.'si düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği, yerli ve yabancı turistlerin de katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı yeni adı Meşeköy eski ismi Petran muhtarlığınca 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, namaz tahtası olarak bilinen, yörede 'Petranboard' ya da "Lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere kayağın yapılacağı alana geldi. Öncesinde antrenman yaparak tahtaya alışmaya çalışanlar, ardından kaymanın tadını çıkardı. Meşeköy sakinlerinin ustalığını konuşturduğu şenlikte, "Petranboard" ile kayak yapmaya çalışanlardan kimi kaymaya başlar başlamaz düşerken, kimi yolun yarısına gelebildi. Daha önceden deneyimli olan vatandaşlar ise tahta üzerindeki rahat tavırlarıyla beğeni topladı. Düzenlenen şenlikte tahta ile kaymayı göze alamayan bazı vatandaşlar ise naylon, şambrel ve poşetlerle kaymaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olası kazalara karşı tedbir aldığı şenlikte, katılımcılara etli pilav ikram edildi.

Petran yaylasının çok güzel bir yer olduğunu ifade eden İkizdere Kaymakamı Hasan Kösoğlu, "Kayak yapmak için çok uygundur. Yöredeki insanlar yaklaşık 150-200 yıldır yüzme tahtası ile kayıyorlar. Bu bölgenin yaşlısı, genci, kadını ve erkeği yüzme tahtası ile çok güzel kayıyorlar. Buradaki amacımız buradaki güzellikleri herkese yaşatmak ve göstermek. Petran'ı ve İkizdere vadisini kayakseverlere tanıtmak ve duyurmak. Çok güzel bir katılım oldu. İnşallah burası Rize'nin göz bebeği olur” dedi.

Daha önce defalarca Petran'a kaymak için geldiğini dile getiren Mehmet Temiz, Petranboard ile kaymanın çok zevkli olduğunu dile getirerek, “Gerçekten çok eğlenceli. Önemli olan burada yarışmaya katılmak değil, yarışmayı tamamlamak. Sayacımız yok ama rüzgar hızıyla gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

İl dışından Rize'ye gelerek Petranboardın tadını çıkartan Ayşen Ayar ise, çok eğlendiklerini dile getirerek, "İlk defa denedim. Başarabildim. Biraz yuvarlandım. Kayarken kilometreyi hesaplayamadım. Biraz yavaş gittim" şeklinde konuştu. Mücella Tekke de, ilk defa kaydıklarını belirterek, "Alışınca kolay oluyor. Kayarken elimizdeki sopalarla destek alarak fren yapıyoruz" dedi.