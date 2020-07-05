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Rize'de piknik esnasında kaybolan 11 yaşındaki, çocuk için arama çalışmaları başlatıldı

Rize’nin İkizdere ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 11 yaşındaki İmam Can Kaya için arama çalışması başlatıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 11 yaşındaki İmam Can Kaya için arama çalışması başlatıldı.



Olay Rize'nin İkizdere ilçesi, Tulumpınar köyünde meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan bir Kur'an kursunda okuyan öğrenciler piknik için köye gitti. Piknik esnasında Şanlı Urfalı 11 yaşındaki kurs öğrencisi İmam Can Kaya'nın orada olmadığı görüldü. Etrafa bakınan kurs hocaları Kaya'nın karşılık vermediğini görünce hemen jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve vatandaşlar arama köpeği Kır ile birlikte gece 00.00'e kadar yaptıkları aramada bir bulguya rastlayamadı.


Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde devam edilecek.

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