Rize'de rehber öğretmen ve ASDEP personeline eğitim

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görevli rehber öğretmenler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri ve sağlık tesislerinde görevli çocuk gelişimci, psikolog ve sosyal çalışmacılara yönelik “Çocukluk Çağı Gelişimsel ve Ruhsal Bozukluklar, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Çocuk İhmal ve İstismarı, Mahremiyet, Çocuk İzlem Merkezi, Sosyal Yardımlar, Sosyal Ekonomik Destek” konularında eğitim verildi.

Söz konusu eğitim programı için İl Sağlık Müdürlüğü'nün yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile işbirliği içerisinde eğiticiler görevlendirildi ve 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek eğitim programının ilk etabı tamamlandı.

Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 01 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Çocuk Gelişim Uzmanı Begüm Evirgen tarafından çocukluk çağı ruhsal ve gelişimsel bozukluklara dair ‘‘Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Mahremiyet'' konularında eğitim verildi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Çalışmacı Umay Aytin tarafından ihmal ve istismar durumlarında yönlendirmelerin ve gerekli mercilere bildirimlerin nasıl yapılması gerektiğinin anlatıldığı ‘‘Çocuk İhmal ve İstismarı'' konulu sunumunu gerçekleştirildi.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca gerçekleştirilen Çocuk Koordinasyon İl Kurulu'nda alınan karar gereği cinsel istismara uğrayan çocuklarla görüşme gerçekleştiren personelin yeterliliklerinin artırılması amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Uzman Sosyal Çalışmacı Şirin Targan Çalış tarafından ‘‘Çocuk İzlem Merkezi ve Görüşmeler'' konulu sunum yapıldı.

Rehber öğretmenlerinin ekonomik ve yoksunluk içerisindeki öğrencilere yapılabilecek yardımlar ve gerekli yönlendirmelerin gerçekleştirmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Aile ve Tüketici Ekonomisti Merve Alemdaroğlu tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında yapılan geçici ve katlı sosyal yardımlar anlatıldı. ‘‘Sosyal Ekonomik Destek'' konulu sunumun ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda görevli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Sercan Kafalı tarafından ise SYDV tarafından yapılan sosyal yardımlar, ailelerin bu yardımlara nasıl başvurabileceği ve aranan şartlara dair ‘‘Sosyal Yardımlar'' konulu sunum gerçekleştirildi.

Eğitim sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Dr. Mehmet Halit Baykal tarafından kursiyerlere katılım sertifikası verildi.