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Rize'de sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı

Rize’yi aralıklarla etkisi altına alan sağanak yağış, Çamlıhemşin ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu.

Rize'yi aralıklarla etkisi altına alan sağanak yağış, Çamlıhemşin ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede heyelan sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapanınca araçlar yolda kaldı.


Murat ve Topluca köylerinde yolların ulaşıma kapanmasına sebep olan heyelanda köyde seyir halindeki bir kamyonet yamaçtan gelen balçığa saplandı. Sürücü çamura saplanan araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet ilçe özel idaresine ait iş makinelerinin yardımıyla saplandığı yerden çıkarılabildi.


Çamlıhemşin ilçesi Murat Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin gece yarısından itibaren yağan sağanak yağmurun köylerini etkisi altına aldığını ifade ederek bir aracında balçığa saplandığını dile getirdi. Kamyonetin seyir halindeyken heyelanın meydana geldiğini sözlerine ekleyen Sezgin, aracın iş makineleriyle saplandığı yerden çıkarıldığını ifade etti.


Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda ise olası bir heyelan riskine karşılık polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak yoldan geçen sürücüleri yavaş seyir etmeleri noktasında uyarılarda bulundu.

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