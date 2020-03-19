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Rize'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Rize’de korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek amacıyla, yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak bir dakika boyunca alkış tuttu ve odalarının ışıklarını söndürüp yaktı.

Rize'de korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek amacıyla, yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak bir dakika boyunca alkış tuttu ve odalarının ışıklarını söndürüp yaktı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanları için yaptığı çağrı Rize'de de karşılık buldu. Vatandaşlar korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla saat 21.00 sıralarında evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu.

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