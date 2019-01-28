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Rize'de Seçim Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ Vali Kemal Çeber, Başkanlığında yapıldı.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, ‘Seçim Güvenliği Toplantısı' Vali Kemal Çeber, Başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; ilçe kaymakamlarının yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Toplantıda 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, Rize genelinde huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi adına, ilgili mevzuat ve genel esaslar çerçevesinde seçim öncesi, sırası ve sonrasında ilgili kurumlarca alınan tedbirler ile uyulması gereken esaslara ilişkin sunumlar yapıldı.


Vali Kemal Çeber, toplantının son bölümünde değerlendirmede, Rize'nin geçmişte yapılan seçimlerde, seçim öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti ve bu anlamda iyi sınavlar verdiğini söyledi. Vali Çeber, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de aynı huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için başta güvenlik görevlileri olmak üzere bütün uygulamaları gözden geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

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