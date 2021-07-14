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Rize'de sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu

Rize’de merkeze bağlı Muradiye beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sele kapılan 2 kişi kayboldu.

Rize'de merkeze bağlı Muradiye beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sele kapılan 2 kişi kayboldu.



Olay, Muradiye beldesinde meydana meydi. Edinilen bilgiye göre, Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Öte yandan merkeze bağlı Muradiye beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sele kapılan 2 kişi ise kayboldu. Ekipler kaybolan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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