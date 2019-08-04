İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de şiddetli sağanak yağış

Rize’de bu akşam etkili olan şiddetli yağış sonrası il merkezi Cumhuriyet Caddesi Ekrem Orhon mahallesi Okullar mevkiinde yağmur nedeniyle dükkanları su bastı.

Rize'de bu akşam etkili olan şiddetli yağış sonrası il merkezi Cumhuriyet Caddesi Ekrem Orhon mahallesi Okullar mevkiinde yağmur nedeniyle dükkanları su bastı. Esnaflar ellerine aldıkları kovalar ile dükkanlarının içerisindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Rize Belediyesine bağlı ekipler ise kapanan menfezleri açmak için çalışıyor.


Su baskınlarını yerinde inceleyen Rize Belediyesi Başkanı Rahmi Metin “4 saatte metre kareye 100 litre yağmur yağdı. Burada menfezler çok küçük. Burada bir proje başlatmıştık, DSİ çalışıyordu. Bugün bu bölgede pazar vardı. Esnafların bize söylediği şuanda menfezlerin ağızları tıkandığı için su baskını olmuş. Gerek itfaiyemiz gerekse esnafımız menfezleri açtığında suyun yavaşça çekildiği görülüyor. Tabi en önemli şey yağmurun kesmesi” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.