İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de şiddetli yağış dereleri taşırdı, heyelanlar meydana geldi

Rize’de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

Rize'de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.


Çayeli ilçesine bağlı Kestanelik, Karaağaç, Derecik Güzeltepe Köyü'nde derenin taşması sonucu heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Beyazsu Köyü'nde ise derenin getirdiği heyelan köprünün yıkılmasına sebep oldu. Rize İl Özel İdare Ekipleri tarafından tıkanan dere yatağının açılmasıyla olası bir su baskınının önüne geçildi. Yine Beyazsu köyünde debisi artan derenin suları dere yatağında bulunan cami lojmanının duvarlarına çarptı. Çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.