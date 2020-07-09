Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Rize'de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış kenti etkisi altına aldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve ara ara şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesinde trafo merkezinde de patlama meydana geldi. Ufak çapta meydana gelen patlama nedeniyle ilçede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. İlçe merkezinde bazı iş yerlerini su basarken, şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Gece başlayarak gün içinde şiddetini artırarak devam eden yağışlar nedeniyle Pazar Belediye ekipleri şehir merkezinde tıkanan mazgalları açarak su akışını sağlarken, iş makineleri ise yağmur sularının taşıdığı moloz ve taş yığınlarını kaldırarak yol trafik güvenliğini sağladı.

Yetkililer, yağışların devam edeceğini belirterek tedbirli olunması noktasında uyarılarda bulundu.