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Rize'de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu.

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu.


Heyelan, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Tektaş köyü'nde meydana geldi. Rize'de ara ara yağan şiddetli yağmur nedeniyle toprağın yumuşamasıyla heyelan meydana geldi. Tektaş köyü'nde şiddetli yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Yağışların Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer sel ve heyelanlara karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu. Bazı köy sakinleri de yağmur nedeniyle menfezin tıkanmasıyla yoldan evlerine yağmur sularının gitmesinden şikayetçiler.

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