Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 tutuklama

Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23-26 Şubat tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda toplam 19 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şahıslardan M.Y. ve S.Y. işlemlerinsı ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.