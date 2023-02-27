İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonlarında 2 tutuklama

Rize’de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 2’si tutuklandı.

Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.


İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23-26 Şubat tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda toplam 19 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şahıslardan M.Y. ve S.Y. işlemlerinsı ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.