İhlas Haber Ajansı

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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Rize’de bir araçta 4 adet el yapımı silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Rize'de bir araçta 4 adet el yapımı silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalar neticesinde araçta gizlenmiş 4 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, gözaltına alınan C.K. ve C.Ş. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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