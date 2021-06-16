İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

Rize’de gerçekleşen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de gerçekleşen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından yapılan çalışmalar neticesinde üzerlerinde 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 29 adet mermi ele geçirilen H.E ve G.E gözaltına alınırken, şüpheliler çıkartılan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.