İhlas Haber Ajansı

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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

Rize’de silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Rize'de silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına mahallesinde bulunan bir ikamete jandarma ekiplerince arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin O.K isimli şahsın ikametinde gerçekleştirdiği arama neticesinde, 1 adet 1 adet silah atölyesi, 1 adet tabanca gövdesi, 19 adet 9 milimetre fişek, 4 adet tabanca horozu, 1 adet tetik tertibatı, 2 adet tabanca iğnesi, 1 adet tabanca namlusu, 15 adet yay, 6 adet kabza kapağı, 3 adet filigran, 14 adet av tüfeği fişeği ile silah yapımında kullanılan mengene, freze makinesi ve çeşitli alet edevat ele geçirildi. Yapılan aramada yakalanan O.K gözaltına alındı.

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