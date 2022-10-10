İhlas Haber Ajansı

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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

Rize’de durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde el yapımı silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Rize'de durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde el yapımı silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 7 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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