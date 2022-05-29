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Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 1’i Türk 2 kişi de yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 1'i Türk 2 kişi de yaralandı.


Olay, Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. G.T. isimli şahıs ile 2'si yabancı uyruklu 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce G.T. isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan yabancı uyruklu Şemsettin Muradi hayatını kaybederken, yaralanan yabancı uyruklu Davut Sezai ve Murat Kurt ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından G.T. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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