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Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Rize’de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Rize'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.


Olay, merkez Tophane Mahallesi Dalyan mevkiinde meydana geldi. Halim Suyabatmaz isimli vatandaş eşi ve çocuğu ile sokakta sohbet ettiği sırada olay yerine gelen beyaz bir araçtan inen N.D., aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Suyabatmaz'a 8 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Suyabatmaz, özel bir araçla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı anı çevre dükkanların güvenlik kameralarına yansırken, yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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