Rize'de sokaklar köpükle yıkanıyor

Rize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ve özellikle gece saatlerinde yürütülen yıkama çalışmaları cadde, sokak ve sahil kısımda bulunan yürüyüş alanlarında sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarda bir yandan şehrin temiz görünüme kavuşması sağlanırken, diğer yandan hijyen dikkate alınarak yıkama işleminde kullanılan köpük sayesinde mevcut mikroplardan şehir arındırılıyor. Bu sayede oluşan hastalıklarında önüne geçilmesi hedefleniyor.