İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de sokaklar sessizliğe büründü

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde olduğu gibi Rize’de de başladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de başladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri açıklayarak hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, hafta sonralı ise bu yasağın Cuma günü 21.00'dan başlayarak Pazartesi saat 05.00'a kadar devam edeceğini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kısıtlamalar tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte şehir merkezinde ki tüm kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler yerini sessizliğe bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.