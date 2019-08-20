Rize'de Solo Türk nefes resti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Rize'de gösteri uçuşu düzenledi. Solo Türk'ü izlemeye gelen vatandaşlar nefes kesen gösteriyi cep telefonlarına kaydetti.

Rize merkez İslampaşa Mahallesi Rize Belediyesi Sahil Spor Kompleksi alanında düzenlenen Solo Türk gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri esnasında kayalıklara oturan vatandaşlar bir an olsun gözlerini gökyüzünden ayırmadı. Solo Türk'ün gösteri yaptığı esnada kimi vatandaşlar üst geçitlerden, kimi vatandaşlar da evlerin balkonlarından ve pencerelerinden gösteriyi takip etti. Muhteşem gösteriyi izleyen vatandaşlar bir yandan da telefon kameralarıyla gösterileri kaydetmeye çalıştı.