Rize'de STK'lardan ortak İkizdere açıklaması

Rize'nin İyidere ilçesinde yapılacak olan Lojistik Merkezi'nin inşasında kullanılmak üzere İkizdere İlçesi İşkencedere Vadisi'nde taş ocağı kurulması ile ilgili Rize Barosu, Rize Sanayi ve Ticaret Odası, Rize Ticaret Borsası, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Rize Muhasebeciler Odası, Rize Ziraat Mühendisleri Odası, Rize Kent Konseyi, Rize Kent Konseyi Gönüllüleri Konseyi ve TÜMSİAD Rize Şubesi tarafından ortak açıklamada bulunuldu.

STK'lar adında açıklama yapan Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için çaba gösteren ve Gezi Parkı olaylarını başlatan grupların İyidere Lojistik Merkezi yapımı için İkizdere'de kurulacak taş ocağı içinde devrede olduğuna dikkat çekti. Peçe “Rize'nin İyidere ilçesinde yapılacak olan Lojistik Merkezin inşasında kullanılmak üzere İkizdere İlçesi İşkencedere vadisinden çıkartılacak taşın doğayı katlettiğinden bahisle çeşitli kişi ve STK'ların yaptığı açıklamaları dikkatle izliyoruz. Yapılacak işin niteliğini hiç araştırmamış ya da yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilmiş olan bu grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtmek isteriz. Zira aynı grupların 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdikleri hafızalardan silinmemiştir. Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur. İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 Baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir. PKK tarafından Ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bu güne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkâri, Şırnak gibi Baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır” dedi.

Baro Başkanı Ümit Peçe, PKK'nın ülkemizdeki terörist eylemlerine ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi Baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklamada bulunmalarının gerçek niyetlerini ortaya koyduklarını ve PKK'nın siyasi uzantısı aynı parti mensupları ile bir kısım baroların ABD Başkanı Bıden'ın 1915 olaylarını "Soykırım" olarak nitelendirmesine karşı Milli Baroların yaptığı ortak açıklamaya imza koymayıp ülkesini değil ABD Başkanının yanında yer alan bu çevrelerin İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamaları iyi niyetle bağdaştırmanın asla mümkün olmayacağını dile getirdi.

Peçe, açıklamalarını şöyle devam etti:

"İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 Baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir. PKK tarafından Ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bu güne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi Baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır. Yine PKK'nın siyasi uzantısı aynı parti mensupları ile bir kısım Baroların ABD Başkanı Bıden'ın 1915 olaylarını ‘Soykırım' olarak nitelendirmesine karşı milli baroların yaptığı ortak açıklamaya imza koymayıp ülkesini değil ABD Başkanının yanında yer alan bu çevrelerin İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamaları iyi niyetle bağdaştırmak asla mümkün değildir. Elbette ki doğanın zarar görmesini bizler de istemeyiz. Ancak İlimizin coğrafi yapısı gereği arazilerin engebeli olması nedeni ile büyük yatırımlar için aranan düz araziyi bulmak mümkün değildir. Bu nedenle deniz dolgusu kaçınılmaz olmaktadır. Lojistik merkezle ilgili de en yerinde karar deniz dolgusudur. Deniz dolgusu için de İkizdere İşkencedere'deki taşın en uygun taş olduğu bilinen bir gerçektir. Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği Devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir. Biz aşağıda imzası bulunan Rize ilinde faaliyet gösteren meslek örgütleri olarak çevreye verilecek tahribatın eski hale getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşüncemizi kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz.”