Rize'de su kuşları sayımı yapıldı

Bölge Müdürlüğü ve doğa dernekleri iş birliği ile kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştirildi.

Rize Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında sayım yapıldığı belirtilerek, “KOSKS'ların amacı ülkemizde kışlayan su kuşları hakkında elde elden bilginin paylaşılması, alanların ve türlerin korunmasına katkı sağlamaktır. Su kuşu tanımlama konusunda uzman olan kuş gözlem toplulukları ve gönüllü sayım ekipleri tarafından yapılan sayım sonuçları ülke genelinde toplanmaktadır. Toplanan sonuçlar öncelikle kontrol edilerek olası hatalar sayım yapan ekiple koordineli olarak düzeltilmekte ve KOSKS veri tabanına girilmektedir. Veriler yapılan analizler sonucunda bir rapor haline getirilerek 'Türkiye Kış Ortası Su Kuşu Sayımları' adıyla her yıl düzenli olarak yayınlanmakta ve öncelikli olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve kuş gözlemciler başta olmak üzere üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yöneticiler ve daha birçok ilgi grubu ile paylaşılmaktadır. Sayım sonuçları ve bazı analizler dünya ölçeğinde Uluslararası Sulakalanlar Kurumu ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu ile paylaşılmaktadır. KOSKS yapılan tüm ülkelerden toplanan verilerin birleştirilmesi sonucunda su kuşlarının biyocoğrafik popülasyonları ve sulak alanlar hakkında çok önemli bilgiler edinilmektedir. Elde edilen tüm bu veriler aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından da kullanılarak türlerin kırmızı liste statü değerlendirmeleri yapılmaktadır” denildi.