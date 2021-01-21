İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de tahta arabalarını iple kamyonete bağlayan 2 kafadar kar keyfini böyle yaşadı

Rize’de iki kafadar elleriyle yaptıkları tahta arabaları bir kamyonetin arkasına iple bağlayarak karda eğlencenin tadını çıkardı.

Rize'de iki kafadar elleriyle yaptıkları tahta arabaları bir kamyonetin arkasına iple bağlayarak karda eğlencenin tadını çıkardı.


Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde her yıl görkemli bir şekilde yapılan ‘FormuLAZ Tahta Araba Yarışları' bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılamadı. Ancak belde sakinleri buna rağmen eski bir gelenek olan tahta arabalarla belde de eğlencenin tadını çıkarmaya devam ediyor. Belde halkından Levent Gül ve Gürkan Çolak, kendilerinin yaptığı tahta arabaları kamyonetin arka kısmına bağlayarak, yağan kar ve soğuk havaya aldırış etmeden belde içerisinde tur attı. O anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.