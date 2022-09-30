Rize'de takla atan aracın içinde sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza merkeze bağlı Müftü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize merkez istikametinden Gündoğdu mahallesi istikametine giden Gülşah Esra Tülüce idaresindeki 53 FE 680 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. Takla atan araç Menderes Bulvarına düşerek yol kenarında park halinde bulunan 53 T 0405 plakalı araca ve kaldırımda yaya olarak yürüyen S. K.'ya çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Gülşah Esra Tülüce için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan çağrının üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkartılan Tülüce, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü Gülşah Esra Tülüce ve yaya olarak yürürken yaralanan S. K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.