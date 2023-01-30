İhlas Haber Ajansı

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Rize'de tarışmanın sonu kanla bitti: 1 yaralı

Rize Merkez’e bağlı Salarha beldesinde özel güvenlik görevlisi tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı.

Rize Merkez'e bağlı Salarha beldesinde özel güvenlik görevlisi tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde özel güvenlik olarak çalışan İsmail Maraş, iş çıkışında Salarha beldesinde amcasının işyerine gitti. Maraş, henüz ismi öğrenilemeyen şahıs ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs Maraş'a yanında ki silahla ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Maraş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda yaralanan Maraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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