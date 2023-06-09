İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de teleferikten düşen kadın yaralandı

Rize’de çay taşımakta kullanılan teleferikten düşerek yaralanan kadın, 300 metre boyunca elde taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rize'de çay taşımakta kullanılan teleferikten düşerek yaralanan kadın, 300 metre boyunca elde taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde meydana geldi. Çay bahçesinde çalışan H.K. (47) isimli kadın, çay taşımak için kullanılan teleferikten düşerek yaralandı. Yerde hareketsiz kalan kadın için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından düştüğü yerden alınan H.K., 300 metre boyunca elde taşınarak ambulansa konuldu. Yaralı kadın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.