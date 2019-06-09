Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Muratlı köyü yolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 AAP 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan Çamlıhemşin ilçe jandarma ekipleri yaralı iki kişiyi sağlık ekiplerinin de yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılırken, gençlerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.