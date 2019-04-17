Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Rize-Erzurum karayolu Ovit Tüneli İkizdere girişinde Ahmet Bakar (56) yönetimindeki 25 ED 587 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolu kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazayı haber alan AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri tarafından araç içinde sıkışan sürücüsü zorlukla çıkarıldı. Araç sürücüsü Ahmet Bakar kaza yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.