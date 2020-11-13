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Rize'de trafik kazası: 1 ölü

RİZE (İHA) – Rize’nin Pazar ilçesinde 2 taş kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

RİZE (İHA) – Rize'nin Pazar ilçesinde 2 taş kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.


Kaza Pazar ilçesi Hisarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize-Artvin Havalimanı inşaatına taş taşıdığı öğrenilen 2 taş kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonlardan birinin sürücüsü olan Hanefi Karayel olay yerinde hayatını kaybetti. Karayel'in Bingöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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