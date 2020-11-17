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Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Rize’nin Çayeli ilçesi Karaağaç Köyü’nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesi Karaağaç Köyü'nde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 42 KS 267 plakalı araç ile Çayeli istikametinden Karaağaç Köyü istikametine gitmekte olan Remzi Aloğlu (75), Yıldızeli mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracıyla dereye uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis, Jandarma ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Remzi Aloğlu'nun aracın içerisinde can verdiğini tespit etti. Aloğlu'nun cansız bedeni Çayeli Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştı yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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