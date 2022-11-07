Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Rize'nin Derepazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Derepazarı ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramiz Karaer yönetimindeki 53 ACG 658 plakalı otomobil Rize istikametinden Trabzon istikametine seyir halinde iken direksyon hakimiyetini kaybetmesi 53 AAD 551 plakalı Enes Berat Karaer'in kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar önce orta refuj tratuar taşlarına ardından demir korkuluklara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ramiz Karaer'in olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Karaer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.