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Rize'de trafik kazası: 8 yaralı

Rize’de kontrolden çıkan kamyonet takla attı.

Rize'de kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, Camidağı köyünde saat 15.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali E. yönetimindeki 67 AAE 367 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Muhammet Ali E., E.E. (32), İ.E. (8), N.E. (4), E.K. (45), F.D. (43), A.E. (65) ve N.B. (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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