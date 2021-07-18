Rize'de trafik kazası kaza: 5 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesi Hemşin Karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan ticari taksi takla attı, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zafer Öztürk idaresindeki 53 T 4183 plakalı ticari taksi, Hemşin Pazar Karayolu Kocaköprü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç takla atarken, kazada sürücü ile birlikte 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.