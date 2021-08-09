Rize'de trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saat 20.00 sularında ilçeye bağlı Çilingir Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.İ. (23) yönetimindeki 53 AJ 644 plakalı araç Çilingir Köyü istikametinden Çayeli istikametine seyir halinde iken sürücünün yanlış yola girmesi sonucu yaklaşık 50 metre uçurumdan takla atarak yuvarlandı. Kazada, araç içerisinde bulunan Metehan Kısır ile Mehmet Kısır 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Metehan Kısır Çayeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Mehmet Kısır ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Kısır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Ü.İ. ise jandarma tarafından aranıyor.