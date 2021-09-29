İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de trafik kazası:1 ölü

Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza 20.00 saatlerinde Madenli Beldesi'ne bağlı Topkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Seslidere Köyü istikametinden Topkaya Mahallesi istikametine gitmekte olan 53 FN 520 plakalı, İdris Şeker yönetimindeki araç yaklaşık 100 metrelik uçurma yuvarlandı. Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından bölgeye Çayeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında araç içerisindeki İdris Şeker'in cansız bedenine ulaşıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.