Rize'de turizme kadın eli değecek

Volkan Kantarcı ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Rize Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atanan Esra Alemdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek kadın Kültür ve Turizm Müdürü olan Esra Alemdaroğlu'nun gelişi ile Rize turizmine artık kadın elinin değeceğini belirten Volkan Kantarcı “Atamanın öncelikle Rize ilimize ve turizm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizin sorunları ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle kaçak turlarla alakalı denetimler başta olmak üzere hizmet kalitesinin arttırılmasının önemine vurgu yaptık. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alamdaroğlu ise “Turizm paydaşımız olan TÜRSAB Doğu Karadeniz Yönetimi'ne nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasında önemli bir yer tutan turizm hareketlerini çeşitlendirerek, misafir portföyümüzü arttırarak daha kaliteli hizmet sunmamız gerekiyor. Bu çalışmaları yaparken acentalarımızın ve TÜRSAB'ın desteği bizler için önem arz etmektedir” dedi.

Ziyarete katılan TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu üyeleri Muhammet Aksu ve Nihat Yılmaz da Alemdaroğlu'na “Hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.