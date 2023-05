Rize'de Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi

Rize'de bir otelde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Rize tanıtım filmi, Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım filmi gösterimi ve Rize Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisinin ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz açılış konuşmasını yaptı. Açılış konuşmalarının ardından organizasyona katkı sağlayan sponsorlara plaket takdim edildi. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı kongrede, bilimsel programın ardından sosyal program çerçevesinde ilimizin tarihi ve turistik mekânları gezildi.

Farklı konu ve konuşmacıların söz aldığı oturumlarda akademisyenler, “Diş Hekimliğinde Horlama, Uyku Apnesi ve Bruksizmle Etkin Mücadele Nasıl Yapılır? Solunum (Hava-Yolu) Prostodontisinde Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Apikal Cerrahi”, “Anterior Direkt Kompozit Restorasyonlarda Güncel Yaklaşımlar”, “Dental Fotoğrafçılık”, “Diş Hekimliğinde Hipnoterapi”, “Dijitalleşen Dünyamızda Dental Cad/Cam Uygulamalarının Yeri ve Önemi”, “Diş Hekimliğinde Kalite ve Akreditasyon”, “Adli Diş Hekimliği”, “Oral Kavite Kanserleri, Osseodensifikasyon: İmplant Cerrahisinde Bir Paradigma Değişimi”, “Kök Kanal Tedavisi Tekrarı: Nasıl Yaparım?”, “İmplant Çevresi Yumuşak Doku Uygulamaları”, “Porselen Restorasyonlarda Renk Uyumunu Neler Etkiler?”, “Ortodontik Tedavilerde Şeffaf Devrim”, “Porselen Lamina Veneerler”, “'Kaygısız' Çocuk Diş Hekimliği: Engeller ve Çözümler”, “Yüz Cerrahisinde Kişiye Özel Rekonstruksiyon ve Kök Hücre / Hücre Tedavileri”, “Vida Tutuculu İmplant Destekli Protezlerin Tercih Kriterleri, Avantajları ve Güçlükleri”, “Sağlık Alanında Proje Yazımı ve Fon Kaynakları”, “Maksillo Fasiyal Cerrahide Güncel Uygulamalar”, “Laboratuvardan Makaleye: Bulguların Yolculuğu”, “The Future Of Dentıstry, New Challanges, New Dırectıons”, “Temel Yaşam Desteği”, “Periimplanter Plastik Cerrahi: Küçük Dokunuşlar, Büyük Faydalar”, “Sağlıkta Yapay Zeka ve Blok Zincir: Gelecek Ne Bekliyor?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.