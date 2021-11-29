İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı

Rize’nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Rize'nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.


Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.