Rize'de üniversite öğrencileri fidan dikti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarında kalan öğrenciler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında fidan dikim çalışmalarına 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor.

'Her KYK'lı Bir Fidan' sloganıyla yola çıkan proje kapsamında her yıl yurtlara yeni kaydolan öğrenciler için fidan dikim etkinliği düzenliyor. Bu kapsamda Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarında kalan öğrenciler, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu ve Rize Olimpik Yüzme Havuzu çevresinde bulunan alanlarda fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikme etkinliği ile ilgili konuşan Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik "Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokolle yurtlarımızda barınan üniversiteli gençlerde orman sevgisinin artırılması, var olan ormanları ve çevreyi koruma duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla her yıl binlerce fidan toprakla buluşuyor. Bugün burada müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda bulunan öğrenci kardeşlerimizle birlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk ve can suyunu kendi ellerimizle verdik, etkinliğe katılan öğrenci kardeşlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Fidan dikme etkinliği öğrencilerin diktikleri fidanlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.