İhlas Haber Ajansı

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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Rize'nin İyidere ilçesinde koli içerisinde 1 parça halinde toplam ağırlığı 487,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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