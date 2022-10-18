Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize'de durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, 1 parça halinde toplam ağırlığı 8,46 gram olan metamfetamin maddesi, 1 parça halinde toplam ağırlığı 32,92 gram olan Sentetik Cannobinoid (Bonzai) Maddesi, 2 parça halinde toplam ağırlığı 1,09 gram olan esrar maddesi ve 8 adet ekstazi hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri 1 çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.