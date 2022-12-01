İhlas Haber Ajansı

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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Rize’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Rize'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.


Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan 4 farklı ikamette yapılan arama neticesinde, 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 3 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 2,37 gram kokain maddesi, 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 80,25 gram esrar maddesi, 5 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet tabancaya ait fişek, 48 kilo 750 gram kaçak tütün, 59 bin 400 adet boş makaron, 7 bin 675 adet içine tütün sarılmış sigara, 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Aramalar neticesinde yakalanan S.K., B.Y. ve O.F. isimli şahıslar ise ekiplerce gözaltına alındı.

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