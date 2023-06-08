Rize'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize'ye uyuşturucu madde getireceği öğrenilen bir araç kent merkezinde durduruldu. Araçta bulunan M.Ç., K.Ç. ve S.Y. isimli şahısların üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan arama neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonrasında soruşturmanın genişletilmesi ile birlikte söz konusu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen E.T., E.K. ve O.S. isimli şahıslar da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Operasyonda, 4 parça halinde toplam ağırlığı 280,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 20 kök kenevir bitkisi, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili 6 şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin ardından şahıslardan M.Ç., K.Ç., E.K. ve E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.