İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Rize genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik devam eden çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Üç ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak ikamet adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ise 5.66 gram esrar maddesi, 0.66 gram metamfetamin maddesi, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.


Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer 2'si ise uyuşturucu tedavisi olmak kaydıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.