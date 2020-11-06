Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Rize genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik devam eden çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Üç ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak ikamet adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda ise 5.66 gram esrar maddesi, 0.66 gram metamfetamin maddesi, 6 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer 2'si ise uyuşturucu tedavisi olmak kaydıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.