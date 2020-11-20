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Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize’de 2 farkı yerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Rize'de 2 farkı yerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarafından Kalkandere ilçesine bağlı Aşağı Tatlısu Mahallesi ve İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından yine ilçeye bağlı Ormanlı Köyü'nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleşen operasyonlarda M. K. , A. K. ve A. M. Göz altına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, esrar, 54.9 gram kristal metanfetamin, kurusıkı tabanca, yivsiz av tüfeği, kuru sıkı tabanca fişeği, 12 kalibre yivsiz av tüfeği fişeği, 16 kalibre yivsiz av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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