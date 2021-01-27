Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren operasyonda 150,157 gram Metamfetamin Maddesi, 2,55 gram Bonzai Maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheli iki şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti', bir şahıs hakkında ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanma' suçundan adli işlem başlatıldı.