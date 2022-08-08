Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki Hamzabey Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 335 gram esrar ve 75 kök Hint keneviri ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.S. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.