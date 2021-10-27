Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Rize'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Rize genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde bulunan E.C. isimli şahısın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahsın evinde 3 parça satışa hazır halde 5,39 gram esrar maddesi, 16 parça satışa hazır halde 34,81 gram metamfetamin maddesi, 10 parça satışa hazır halde 91,10 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) maddesi, 9 tablet halinde 118 adet sentetik ecza hapı, 2 adet madde kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı (Grinder), 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 Adet uyuşturucu madde tartımı için kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili E.C. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.